https://static.news.ru/photo/54e726a4-2abf-11ea-b78a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Социальная сеть Twitter объяснила причину исчезновения публикации на странице президента США Дональда Трампа. Ретвит американского лидера содержал информацию о возможном информаторе по делу об импичменте. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на CNN.

Из-за сбоя в одной из наших систем твиты в профилях аккаунта были видны не всем. Мы всё еще работаем над исправлением проблемы и приносим свои извинения за любую путаницу, — процитировало сообщение Twitter издание.

Дональд Трамп 27 декабря опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение другого пользователя, в котором было указано имя возможного информатора, показания которого стали основанием для начала процедуры импичмента. Однако многие пользователи не увидели сообщения. Публикация появилась только 29 декабря, отмечает газета.

После восстановления сообщения президента пользователи раскритиковали поступок Дональда Трампа за то, что он сделал публичной эту информацию. Кроме того, адвокат Стивен Кон обвинил президента в том, что он нарушает свою обязанность защищать осведомителей.

В компании Twitter пояснили, что технический сбой затронул многих пользователей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Пентагона Марк Эспер обсудил с президентом США Дональдом Трампом дополнительные меры, которые будут введены в случае необходимости в связи с действиями со стороны «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.