Twitter начал борьбу с фейковыми аккаунтами Маск заявил, что Twitter начал борьбу с фейковыми аккаунтами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Twitter начала блокировать фейковые аккаунты. Из-за этого у пользователей может сократиться количество подписчиков, сообщил владелец социальной сети Илон Маск.

Twitter удаляет много спамовых и мошеннических аккаунтов прямо сейчас, поэтому вы можете увидеть, что количество ваших подписчиков сократилось, — написал Маск в Twitter.

Ранее Илон Маск предупреждал о борьбе с фейковыми аккаунтами, количество которых резко увеличилось после того, как в социальной сети объявили массовую амнистию ранее заблокированных пользователей. В связи с этим бизнесмен отложил начало продаж подписок верификации, пока не убедится в решении проблем с мошенническими аккаунтами.

Ранее американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Илоном Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.

Авторы заявления напомнили о многочисленных увольнениях сотрудников отдела доверия и безопасности соцсети, снятии с должностей основных руководителей и о «верифицированных» аккаунтах, оказавшихся фальшивками.