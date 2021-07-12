Три человека пострадали при стрельбе во время вечеринки в Калифорнии

В результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки в американском городе Уиттьер, штат Калифорния, по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По имеющимся данным, в результате потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу людей, стоявших у дома, где проходило мероприятие.

Пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как критическое, но стабильное.

Сообщается, что подозреваемый скрылся с места происшествия.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения в результате стрельбы на стадионе в Алабаме.