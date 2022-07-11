Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Фото: Li Haitao/Xinhua

В США три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Дауни, штат Калифорния. Ещё двое получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC7.

По информации телеканала, инцидент произошёл на вечеринке. Прибывшая на место происшествия полиция констатировала смерть трёх человек. Выжившие мужчина и женщина были госпитализированы.

Обстоятельства, которые привели к стрельбе, в настоящее время неизвестны. По мнению правоохранителей, инцидент был изолированным и неизвестных подозреваемых нет. Не исключается, что стрелком был один из погибших.

Ранее стрельба произошла на парковке супермаркета в американском городе Милуоки, штат Висконсин. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека — мужчина и один из охранников магазина.

Также инцидент случился на параде в честь Дня независимости в американском штате Иллинойс. В результате шесть человек погибли, около 30 получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе белый мужчина 22 лет задержан. Мотивы происшествия выясняются.