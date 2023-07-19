Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Против американского экс-президента Дональда Трампа предъявили новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на обращение генпрокуратуры. По данным канала, обвинения содержат три статьи о сговоре с целью обмана властей США и оказании влияния на свидетелей.

Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей, — указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что одного из участников штурма Капитолия в январе 2021 года приговорили к 14 годам тюрьмы. Мужчина в ходе протестов применил перцовый баллончик против полицейских. На сегодня это самый большой срок по данному делу.

По данным The Washington Post, речь шла о 49-летнем жителе Пенсильвании Питере Шварце. Во время вынесения приговора в пятницу, 5 мая, судья Амит Мехта назвал его «солдатом на передовой, выступившим против демократии». В декабре 2022 года суд присяжных признал Шварца виновным по четырем статьям, включая нападение на сотрудников полиции и препятствование подсчету голосов на выборах президента 2020 года. При этом обвинение запрашивало для Шварца 24 года тюрьмы. По словам адвоката, такое наказание «придало бы убедительности всем тем, кто считает это политическим преследованием».