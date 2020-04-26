Трампа призвали объявить COVID-19 стихийным бедствием

https://static.news.ru/photo/9ca35f2c-87f2-11ea-8f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт призвал президента США Дональда Трампа признать пандемию COVID-19 стихийным бедствием, чтобы спасти нефтяную индустрию страны.

Мы просим администрацию объявить пандемию COVID-19 форс-мажорным обстоятельством или стихийным бедствием для единственной цели — защитить производителей, — цитирует Ститта РИА Новости.

По словам губернатора, это позволит нефтяникам не потерять права на месторождения и не обанкротиться в условиях пандемии и резкого падения спроса на американскую нефть.

Как писал NEWS.ru, к 26 апреля более 950 тысяч американцев заразились коронавирусом.