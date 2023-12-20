Трампа не допустили к праймериз в Колорадо Верховный суд штата запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему лидеру США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, сообщает РИА Новости. Мероприятие, в котором экс-президент не сможет принять участие, призвано определить кандидата от республиканцев на выборах 2024 год.

Суд подтвердил решение первой инстанции, которая постановила, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к конституции страны. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова политик заявил, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства.

При этом обозреватель Джош Рогин предположил, что одним из первых решений Трампа в случае победы на выборах станет прекращение поставок оружия на Украину. По мнению аналитика, по этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе.