В США предсказали одно из первых решений Трампа на посту президента США WP: Трамп может отменить поставки оружия Украине в первый день президентства

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп в первый же день работы в Белом доме может отменить все поставки вооружений на Украину, предположил обозреватель Джош Рогин в статье, опубликованной The Washington Post. По его мнению, по этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе.

Трамп может в первый же день второго срока отменить все запланированные поставки оружия на Украину. <...> Перемещение большого количества оружия ближе к Украине сейчас принесет дополнительную выгоду в виде укрепления безопасности европейских союзников, — говорится в публикации.

Автор также отметил, что возвращение Трампа на пост президента США усложнит Украине вступление в НАТО. По его словам, в случае смены хозяина Белого дома достижение согласия в Альянсе по продвижению заявки Киева маловероятно.

Обозреватель добавил, что нынешней администрации США следует выработать долгосрочный план поддержки Украины в сфере безопасности, аналогичный 10-летнему плану помощи для Израиля, созданному Вашингтоном при Бараке Обаме. По словам автора статьи, это необходимо, поскольку даже при проигрыше Трампом борьбы за пост президента его сторонники в конгрессе будут продолжать попытки сократить помощь Украине.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что Киев проиграет и окажется в руках России, если к власти США придет Трамп. Он добавил, что возвращение экс-президента в Белый дом станет «огромной проблемой» не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку она не сможет обеспечить собственную безопасность, оставшись без поддержки Вашингтона.