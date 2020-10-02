Трампа начали лечить препаратом «Ремдесивир»

Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли прописал своему пациенту препарат «Ремдесивир» для борьбы с коронавирусом. Такое решение было принято после консультаций, добавил доктор.
По словам Конли, Трамп чувствует себя хорошо и не нуждается в дополнительном кислороде. Решение о приёме «Ремдесивира» было принято по итогам обсуждений со специалистами,
Он принял первую дозу и комфортно отдыхает, — добавил Конли.
Как сообщал NEWS.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что потенциально препарат «Ремдесивир» может быть использован для лечения коронавирусной инфекции, но доказательств пока недостаточно. Тем не менее, в мае 2020 года этот препарат был разрешён к применению в Японии.
Препарат «Ремдесивир» — это разработка американской биофармацевтической компании Gilead Sciences. С начала пандемии он не применялся, однако с мая разрешён в США. В компании сообщают, что пациенты, принимавшие «Ремдесивир» , вылечивались от заболевания за 11 дней, тогда как те, кому давали плацебо, выздоравливали за 15 дней.
Дональд Трамп в настоящий момент покинул Белый дом и был доставлен на вертолёте в госпиталь Уолтера Рида в штате Мэриленд, где будет находиться под пристальным наблюдением врачей и получит помощь в случае необходимости. Позднее Трамп записал видеообращение, в котором сказал, что у него всё хорошо, но для полной уверенности в этом «необходимо убедиться».
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