Трампа могут выписать из больницы в начале недели

https://static.news.ru/photo/3615b876-065b-11eb-bf08-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: R4924_italyphotopress via www.imago-images.de/Global Look Press

Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться и его могут выписать из больницы уже в понедельник, 5 октября.

По словам врача хозяина Белого дома Шона Конли, произойдёт это при условии, если он будет себя хорошо чувствовать.

Со времени нашего предыдущего разговора с вами [журналистами], состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться, — приводят его слова американские СМИ.

Он отметил, что у Трампа наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В связи с этим врачи начали давать ему стероид — «Дексаметазон».

О том, что Трамп и его жена Мелания заболели COVID-19, стало известно 2 октября. Глава государства сдал тест после того, как у его советника Хоуп Хикc был обнаружен COVID-19. Американский лидер самоизолировался, но не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Белый дом заявлял, что болезнь у главы государства протекает в лёгкой форме. Позже СМИ сообщили, что состояние Трампа ухудшилось. У него появились кашель и температура. Президента перевезли в госпиталь. Официально было заявлено, что это сделано из мер предосторожности.

При этом источник в стане республиканцев утверждал, что когда Трамп узнал, что вместе с женой заразился коронавирусом, то стал заваливать своих помощников вопросами о смерти. Как рассказал журналист Vanity Fair Гэбриэл Шерман, Трампу было намного хуже, чем об этом заявляли в Белом доме. 1 октября американский лидер получал кислород.

Как писал NEWS.ru, ранее в штабе рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 Трампа.