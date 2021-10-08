Трамп заявил о желании администрации Байдена заставить его замолчать

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в желании отвлечь внимание общественности от собственных провалов. По его словам, для этого нынешней администрации нужно сделать так, чтобы он замолчал, сообщает РИА Новости.

Так политик отреагировал на обнародование информации, касающейся расследования штурма Капитолия. Согласно ей, Трампу не дали скрыть материалы о событиях 6 января.

Сам он признал, что обращался в Национальное управление архивов и записей с просьбой не предоставлять следственной комиссии конгресса сведения о его действиях в тот день. Трамп обосновал просьбу интересами «защиты института президентства, конституции и принципа разделения властей».

Фейковое расследование этой комиссии не про события 6 января... Оно о том, чтобы воспользоваться ресурсом государственного аппарата, чтобы заставить замолчать Трампа и движение «Сделаем Америку снова великой», — пояснил политик.

Он также подчеркнул, что расследованием создаётся «большая ширма», которая должна скрыть от американцев то, «насколько тяжелы поражения Америки» из-за некомпетентности Белого дома.

По мнению Трампа, отвлечь внимание в Вашингтоне пытаются от капитуляции президента США Джо Байдена в Афганистане, провалов с коронавирусом, границей, преступностью. Всё это ведёт «к гибели или банкротству американцев», считает политик.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп годами предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении своего знаменитого отеля в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют документы палаты представителей США по надзору и реформе. За четыре года президентства Трампа его отель понёс убытки в размере свыше $70 млн.