Трамп заявил о желании администрации Байдена заставить его замолчать

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в желании отвлечь внимание общественности от собственных провалов. По его словам, для этого нынешней администрации нужно сделать так, чтобы он замолчал, сообщает РИА Новости.
Так политик
Сам он признал, что обращался в Национальное управление архивов и записей с просьбой не предоставлять следственной комиссии конгресса сведения о его действиях в тот день. Трамп обосновал просьбу интересами «защиты института президентства, конституции и принципа разделения властей».
Фейковое расследование этой комиссии не про события 6 января... Оно о том, чтобы воспользоваться ресурсом государственного аппарата, чтобы заставить замолчать Трампа и движение «Сделаем Америку снова великой», — пояснил политик.
Он также подчеркнул, что расследованием создаётся «большая ширма», которая должна скрыть от американцев то, «насколько тяжелы поражения Америки» из-за некомпетентности Белого дома.
По мнению Трампа, отвлечь внимание в Вашингтоне пытаются от капитуляции президента США Джо Байдена в Афганистане, провалов с коронавирусом, границей, преступностью. Всё это ведёт «к гибели или банкротству американцев», считает политик.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп годами предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении своего знаменитого отеля в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют документы палаты представителей США по надзору и реформе. За четыре года президентства Трампа его отель понёс убытки в размере свыше $70 млн.