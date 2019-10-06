https://static.news.ru/photo/f368df3a-e86a-11e9-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что семья бывшего вице-президента Джо Байдена была подкуплена, и назвал этот факт «непростительным».

Семейство Байденов было подкуплено! Фейковые новости должны перестать предоставлять оправдания для того, что абсолютно непростительно. Сонный Джо сказал, что никогда не разговаривал с представителями украинской компании (Burisma Group. — News.ru), а потом выходит фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером, — написал в Twitter американский лидер.

The Biden family was PAID OFF, pure and simple! The fake news must stop making excuses for something that is totally inexcusable. Sleepy Joe said he never spoke to the Ukrainian company, and then the picture came out where he was playing golf with the company boss and Hunter..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2019 г.

И, кстати, я бы посоревновался с «однопроцентным» Джо Байденом (на предстоящих президентских выборах. — News.ru), я только думаю, что этого не случится. Сонный Джо не доберётся до старта. Учитывая все деньги, которые он и его семья, возможно, вымогали, Джо должен бросить это дело. Я бы не хотел, чтобы он связывался с Китаем и Украиной, — добавил Трамп.

Как ранее сообщал News.ru, юристы, представляющие сотрудника разведки США, который подал жалобу на президента Дональда Трампа из-за его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, заявили о многочисленных информаторах по этому делу.