Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что семья бывшего вице-президента Джо Байдена была подкуплена, и назвал этот факт «непростительным».

Семейство Байденов было подкуплено! Фейковые новости должны перестать предоставлять оправдания для того, что абсолютно непростительно. Сонный Джо сказал, что никогда не разговаривал с представителями украинской компании (Burisma Group. — News.ru), а потом выходит фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером, — написал в Twitter американский лидер.

И, кстати, я бы посоревновался с «однопроцентным» Джо Байденом (на предстоящих президентских выборах. — News.ru), я только думаю, что этого не случится. Сонный Джо не доберётся до старта. Учитывая все деньги, которые он и его семья, возможно, вымогали, Джо должен бросить это дело. Я бы не хотел, чтобы он связывался с Китаем и Украиной, — добавил Трамп.

Как ранее сообщал News.ru, юристы, представляющие сотрудника разведки США, который подал жалобу на президента Дональда Трампа из-за его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, заявили о многочисленных информаторах по этому делу.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях