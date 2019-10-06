https://static.news.ru/photo/31a9a776-e847-11e9-83c3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Адвокаты, представляющие сотрудника разведки США, который подал жалобу на президента Дональда Трампа из-за его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, заявили о многочисленных информаторах по этому делу.

В интервью телеканалу ABC News юрист Марк Заид сообщил, что второй информатор выступил перед генеральным инспектором разведывательного сообщества Штатов Майклом Аткинсоном. Заид утверждает, что второй сотрудник разведки знает о приведённых в жалобе утверждениях «из первых рук».

Также ещё один адвокат Эндрю Бакай сказал, что представляет многочисленных информаторов.

Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания беседы двух лидеров. Трамп попросил Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Как ранее писал News.ru, второй информатор уже выступил в деле об импичменте против Трампа.