Трамп заявил о победе на выборах

В своём выступлении Трамп перечислил штаты, в которых выборщики и избиратели поддержали его. Он, в частности, отметил успех в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Американский лидер раскритиковал тех, кто собирается оспаривать в суде его победу. Он назвал это обманом американской нации и позором для страны. Трамп подчеркнул, что намерен проконтролировать работу Верховного суда, чтобы по окончании голосования «случайно» не обнаружились новые бюллетени.

Он также предоставил слово вице-президенту Майку Пенсу. Тот, в свою очередь, напомнил о девизе штаба Трампа, который стал популярным ещё во время кампании 2016 года.

На выступление Трампа отреагировал бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Он призвал быть сдержанными в оценках речи главы государства.

Let's be clear. This election won't be over when Trump says it's over. It will be over after every vote is counted. That includes mail-in ballots postmarked on Election Day, as well as military ballots. This is a democracy. Whether Trump likes it or not, we count every vote.