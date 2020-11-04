Трамп заявил о победе на выборах

https://static.news.ru/photo/1d18f470-1e73-11eb-9d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к американцам. Он заявил, что он выиграл выборы.

Мы готовились к этой победе. И, честно говоря, мы действительно победили, — сказал глава Белого дома.

В своём выступлении Трамп перечислил штаты, в которых выборщики и избиратели поддержали его. Он, в частности, отметил успех в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Американский лидер раскритиковал тех, кто собирается оспаривать в суде его победу. Он назвал это обманом американской нации и позором для страны. Трамп подчеркнул, что намерен проконтролировать работу Верховного суда, чтобы по окончании голосования «случайно» не обнаружились новые бюллетени.

Он также предоставил слово вице-президенту Майку Пенсу. Тот, в свою очередь, напомнил о девизе штаба Трампа, который стал популярным ещё во время кампании 2016 года.

Я, как и вы, верю, что мы на пути к победе. Мы сделаем Америку снова великой, — заявил Пенс.

На выступление Трампа отреагировал бывший кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Он призвал быть сдержанными в оценках речи главы государства.

Давайте будем откровенны. Выборы не заканчиваются только потому, что Трамп говорит об их окончании. Всё закончится, когда будут подсчитаны все голоса. Это касается и бюллетеней, отправленных по почте, и военных бюллетеней. Это демократия. Нравится это Трампу или нет, мы считаем каждый голос, — написал Сандерс в Twitter.

Let's be clear. This election won't be over when Trump says it's over. It will be over after every vote is counted. That includes mail-in ballots postmarked on Election Day, as well as military ballots. This is a democracy. Whether Trump likes it or not, we count every vote. — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 3, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по предварительным результатам, кандидат от Демократической партии Джо Байден имеет небольшое преимущество перед Трампом. Байдена поддержало 238 выборщиков при необходимых 270 голосах для победы. Предпочтение действующему президенту отдали 213 выборщиков.