https://static.news.ru/photo/0b5383f6-d920-11ea-a160-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп считает, что РФ не заинтересована в том, чтоб он остался на посту главы государства, так как никто не был так суров с Россией, как он.

Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту, это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией как я, — заявил он во время пресс-конференции.

В качестве примеров такой жёсткости хозяин Белого дома привёл санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», увеличение расходов на оборону НАТО и укрепление вооружённых сил США.

По его мнению, ни один из его предшественников не был столь суров в этом отношении. Так он прокомментировал заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Москва якобы пытается «очернить» вероятного соперника Трампа на выборах — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Так же Трамп оценивает отношение к его переизбранию Китая и Ирана.

Как писал NEWS.ru ранее, директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на исход президентской гонки. По его данным, Пекин делает всё, чтобы действующий президент Дональд Трамп потерял все голоса.