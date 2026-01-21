Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:56

Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что рад возвращению в Швейцарию. По словам американского лидера, для него «замечательно» выступать перед большим количеством уважаемых лидеров, друзей, а также перед «несколькими врагами». Выступление Трампа транслирует пресс-служба Белого дома.

Замечательно снова быть в Давосе, а также выступать перед таким количеством уважаемых лидеров, большим количеством друзей и перед несколькими врагами, — сказал Трамп.

Трамп также выразил мнение, что сегодня Европа движется в неверном направлении. По его словам, некоторые ее регионы стали «неузнаваемыми». Что касается пошлин США против других стран, как объяснил Трамп, таким образом Вашингтон пытается возместить ущерб, причиненный Америке.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что Трамп замахнулся на мировое господство. Таким образом он отреагировал на текст хартии Совета мира, который продвигает хозяин Белого дома.

США
Дональд Трамп
Давос
Швейцария
