21 января 2026 в 16:50

Трамп не узнал Европу и признался ей в любви

Трамп: Европа движется в неверном направлении

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
ЕС движется в неверном направлении, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, он любит Европу, но считает, что некоторые ее регионы стали «неузнаваемыми». Выступление американского лидера транслируется на YouTube-канале Белого дома.

Некоторые места в Европе, честно говоря, уже даже не узнать, они неузнаваемы, и мы можем спорить об этом, но спорить не о чем. И я люблю Европу, и я хочу, чтобы в Европе все шло хорошо, — отметил глава государства.

Трамп также подчеркнул, что в США и ЕС за последние десятилетия укоренилось странное убеждение: развивать современную западную экономику можно только одним способом — все больше расходуя бюджет. Он уточнил, что к этому добавляют неконтролируемую массовую миграцию и бесконечный иностранный импорт.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Евросоюз вряд ли будет воевать с США из-за Гренландии. Он отметил, что в ближайшей перспективе главным методом Трампа в борьбе с европейскими лидерами за остров будут торговые войны.

