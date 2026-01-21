Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:56

Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран

Трамп: США вводят пошлины против других стран, чтобы возместить их ущерб Америке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США вводят пошлины против других стран, чтобы возместить нанесенный ими Америке ущерб, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Он рассказал, что благодаря тарифам торговый дефицит Соединенных Штатов уменьшился на 77%. Глава государства указал, что раньше экономика страны теряла более $1 трлн ежегодно.

Благодаря пошлинам мы радикально сократили наш стремительно растущий торговый дефицит, который был самым большим в мировой истории, — сказал Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны не принимать ответные меры на введенные Вашингтоном торговые пошлины, объявленные в связи с кризисом вокруг Гренландии. Выступая в Давосе, он заявил, что странам и компаниям следует сделать паузу и «дать событиям развиваться».

До этого глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка заявил, что словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб в случае «торговой войны» ЕС и США из-за Гренландии. Он призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками в Европе.

