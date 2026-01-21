Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран Трамп: США вводят пошлины против других стран, чтобы возместить их ущерб Америке

США вводят пошлины против других стран, чтобы возместить нанесенный ими Америке ущерб, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Он рассказал, что благодаря тарифам торговый дефицит Соединенных Штатов уменьшился на 77%. Глава государства указал, что раньше экономика страны теряла более $1 трлн ежегодно.

Благодаря пошлинам мы радикально сократили наш стремительно растущий торговый дефицит, который был самым большим в мировой истории, — сказал Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны не принимать ответные меры на введенные Вашингтоном торговые пошлины, объявленные в связи с кризисом вокруг Гренландии. Выступая в Давосе, он заявил, что странам и компаниям следует сделать паузу и «дать событиям развиваться».

До этого глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка заявил, что словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб в случае «торговой войны» ЕС и США из-за Гренландии. Он призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками в Европе.