https://static.news.ru/photo/cc074cbc-cfa4-11e9-aecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал свои отели лучшими. Этим он объяснил решение вице-президента страны Майкла Пенса остановиться в гольф-клубе Trump International в ирландском Дунберге.

Американский лидер заявил, что люди любят предлагаемый им продукт, и назвал своё владение «отличным местом».

Это была не моя идея, чтобы Майкл туда поехал. Майкл полетел, потому что его семья оттуда родом. Это моё понимание вопроса, — заявил Трамп журналистам.

President Trump: "I never spoke to the Attorney General about using my hotel. I have a lot of hotels all over the place and people use them because they're the best. I mean, you know, they're the best... People like my product. What can I tell you? Can't help it." pic.twitter.com/xkUjnW19jA — The Hill (@thehill) September 5, 2019

Он подчеркнул, что не предлагал Пенсу остановиться в своём отеле. Ранее об этом заявил руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт.

Я ничего не предлагал. Я не предлагал это, как не предлагал и генеральному прокурору, я никогда не обсуждал с генпрокурором использование моего отеля, — уточнил президент США.

Ранее издание Washington Post сообщило, что американский генпрокурор Уильям Барр забронировал вечеринку на 200 человек в отеле Трампа в Вашингтоне. Она пройдёт в декабре и принесёт гостинице прибыль в размере более $30 тысяч.

У меня много отелей повсюду, и люди пользуются ими, потому что они лучшие. И я знаю, что генпрокурор использует один из них, я прочитал об этом в газете. До этого дня я с ним это не обсуждал, но он пользуется моим отелем. Люди любят мой продукт, что я могу вам сказать, ничем не могу помочь, — добавил Трамп.

News.ru писал, что Майкла Пенса за остановку в отеле своего начальника в Ирландии раскритиковал представитель Демпартии. Конгрессмен Тед Лью заявил, что вице-президент направляет деньги налогоплательщиков в карман Трампа.