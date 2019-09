Американский лидер заявил, что люди любят предлагаемый им продукт, и назвал своё владение «отличным местом».

President Trump: "I never spoke to the Attorney General about using my hotel. I have a lot of hotels all over the place and people use them because they're the best. I mean, you know, they're the best... People like my product. What can I tell you? Can't help it." pic.twitter.com/xkUjnW19jA