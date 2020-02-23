https://static.news.ru/photo/6b2c3ec2-5657-11ea-ba91-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и РФ примирились. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами на южной лужайке Белого дома. Об этом сообщают в пресс-службе администрации президента США.

Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию, — заявил он.

Американский президент добавил, что примирение Москвы и Киева стало бы важным событием для всего мира, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые элитарные силы США хотят «половить рыбку в мутной воде» и пользуются в этих целях нестабильностью в странах Ближнего Востока, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.