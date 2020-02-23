Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и РФ примирились. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами на южной лужайке Белого дома. Об этом сообщают в пресс-службе администрации президента США.
Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию, — заявил он.
Американский президент добавил, что примирение Москвы и Киева стало бы важным событием для всего мира,
Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые элитарные силы США хотят «половить рыбку в мутной воде» и пользуются в этих целях нестабильностью в странах Ближнего Востока, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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