Трамп и его жена заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4e041b62-0471-11eb-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

У президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп выявлен коронавирус.

Сегодня вечером первая леди США и я получили положительные результаты тестов на COVID-19. Мы немедленно начнём наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдём через это вместе, — приводит ТАСС сообщение американского лидера.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отмечает, что президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.

Отмечается, что в графике Трампа отменены все встречи и поездки на пятницу, он примет участие только в телефонной конференции, посвященной помощи пожилым людям. Ранее в расписании президента числились 14 мероприятий, в том числе встреча с избирателями во Флориде.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп ушёл на карантин после того, как тесты показали наличие COVID-19 у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс.

Советник Трампа Хоуп Хикс проводит с ним достаточно много времени в Белом доме, часто сопровождает его в поездках. Во вторник, 29 сентября, она находилась на «борту номер один», когда глава государства направлялся на дебаты в Кливленд.

Ситуация с коронавирусом в США остаётся крайне тяжёлой. К 19 сентября число жертв инфекции в стране превысило 200 тысяч человек. Тема борьбы с COVID-19 стала одной из центральных на дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена 29 сентября.

3 ноября в США состоятся выборы президента, действующий глава Соединённых Штатов баллотируется на второй срок.