https://static.news.ru/photo/bd64b014-42cc-11ea-9ccf-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп пытается запретить бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону опубликовать разоблачения об «украинском деле».

Болтон планировал обнародовать в марте 2020 года свою рукопись. Как сообщает Independent, в Белом доме заявили , что записи экс-чиновника содержат «значительное количество секретной информации», поэтому текст не может быть опубликован.

По данным издания, представители Совета национальной безопасности США в письме к адвокату Болтона Чарльзу Куперу заявили, что записи содержат «совершенно секретные» материалы.

В соответствии с Федеральным законом и соглашениями о неразглашении, подписанными вашим клиентом в качестве условия получения доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или иным образом раскрыта без удаления этой секретной информации, — говорится в письме.

Ранее бывший советник по нацбезопасности заявил, что Трамп угрожал Украине отзывом многомиллионного пакета военной помощи, если она не откроет расследование против Джо Байдена, который был противником Трампа. Об этом писал NEWS.ru.