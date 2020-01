Инженерные войска США разрабатывают проект строительства в гавани Нью-Йорка барьера, который поможет защитить город от всё более частых штормов. На возведение стены потребуется около $119 млрд, сообщает New York Times.

A massive 200 Billion Dollar Sea Wall, built around New York to protect it from rare storms, is a costly, foolish & environmentally unfriendly idea that, when needed, probably won’t work anyway. It will also look terrible. Sorry, you’ll just have to get your mops & buckets ready!