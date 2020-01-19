https://static.news.ru/photo/78fe4ec0-3a58-11ea-b92a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею о возведении барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов. По его словам, это «глупая и экологически неблагоприятная идея».

Инженерные войска США разрабатывают проект строительства в гавани Нью-Йорка барьера, который поможет защитить город от всё более частых штормов. На возведение стены потребуется около $119 млрд, сообщает New York Times.

Массивная 200-миллиардная морская стена вокруг Нью-Йорка для защиты от редких штормов — глупая и экологически неблагоприятная идея. Когда в ней будет необходимость, она, скорее всего, и не сработает. И выглядеть она будет ужасно, — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

A massive 200 Billion Dollar Sea Wall, built around New York to protect it from rare storms, is a costly, foolish & environmentally unfriendly idea that, when needed, probably won’t work anyway. It will also look terrible. Sorry, you’ll just have to get your mops & buckets ready! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп поддержал ФБР в его конфронтации с Apple. Глава государства призвал компанию разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе.