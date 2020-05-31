Трамп во время беспорядков в Вашингтоне прятался в подземном бункере

https://static.news.ru/photo/b090e9b8-829e-11ea-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Агенты Секретной службы США вечером 29 мая увели американского лидера Дональда Трампа в подземный бункер. Решение было продиктовано поведением протестующих, собравшихся у Белого дома из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В бункере, созданном для таких чрезвычайных ситуаций, как террористические атаки, политик провёл около часа. Об этом со ссылкой на близкого к администрации президента США республиканца сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что не станет комментировать решения, касающиеся безопасности главы государства. В Секретной службе отметили, что не станут обсуждать средства и методы, применяемые для обеспечении защиты. Находился ли Трамп в бункере один или вместе с супругой Меланией и их 14-летним сыном Бэрроном, не уточняется.

Как писал NEWS.ru, более 60 сотрудников Секретной службы получили ранения во время противостояния с протестующими. 11 пострадавших были госпитализированы, угрозы их жизням нет.