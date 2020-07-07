Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

https://static.news.ru/photo/61361d0e-c07c-11ea-97e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что страна официально выходит из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Конгресс получил уведомление, что президент Соединённых Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии, — написал американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в Twitter.

По его словам, американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции американского лидера.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trumpâs response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interestsâit leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

Ранее телеканал Fox News сообщил, что сотрудники администрации подготовили письмо в ВОЗ, которое Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании, согласно данным вещателя, говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объём средств, какой предоставляет Пекин.

8 мая американский лидер обращал внимание на то, что США направляют ВОЗ «почти 500 млн долларов в год» в то время, как Китай «платит 38 млн долларов».

Решение о приостановке финансирования организации в Белом доме приняли 15 апреля. Глава Соединённых Штатов тогда заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестаёт спонсировать ВОЗ, писал NEWS.ru.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США и более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — 1,6 млн, на третьем Индия, где коронавирусом болеют более 721 тыс. человек. Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За все время в стране зарегистрировано 694 230 заражённых в 85 регионах. Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировано в Москве — 629.