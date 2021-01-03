Трамп усомнился в статистике по коронавирусу в США

https://static.news.ru/photo/95116646-4dd1-11eb-a36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности данных о количестве заразившихся COVID-19 в стране и летальных исходов. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, эти данные чрезмерно завышены из-за тех методов оценки, которыми пользуются Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Число случаев и смертей от китайского вируса (так Трамп называет COVID-19. — NEWS.ru) слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчёта CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. «Когда сомневаетесь, назовите это COVID», — отметил хозяин Белого дома.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov âs ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. âWhen in doubt, call it Covid.â Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии превышает 20,4 млн, а число летальных исходов перевалило за 350 тысяч. По этим показателям Штаты занимают первое место в мире. Университет ведёт статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также открытых источников.

Ранее NEWS.ru писал, что Нью-Йорк стал четвёртым по счёту штатом США, где число заразившихся превысило 1 млн человек. До него эту планку преодолели Калифорния, Техас и Флорида.