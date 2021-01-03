Трамп усомнился в статистике по коронавирусу в США

https://static.news.ru/photo/95116646-4dd1-11eb-a36b-fa163e074e61_660.jpgФото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Global Look Press
Действующий президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности данных о количестве заразившихся COVID-19 в стране и летальных исходов. Об этом он написал в Twitter.
По его мнению, эти данные чрезмерно завышены из-за тех методов оценки, которыми пользуются Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Число случаев и смертей от китайского вируса (так Трамп называет COVID-19. — NEWS.ru) слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчёта CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. «Когда сомневаетесь, назовите это COVID», — отметил хозяин Белого дома.
The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgovâs ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. âWhen in doubt, call it Covid.â Fake News!
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии превышает 20,4 млн, а число летальных исходов перевалило за 350 тысяч. По этим показателям Штаты занимают первое место в мире. Университет ведёт статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также открытых источников.
Ранее NEWS.ru писал, что Нью-Йорк стал четвёртым по счёту штатом США, где число заразившихся превысило 1 млн человек. До него эту планку преодолели Калифорния, Техас и Флорида.