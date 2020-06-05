Трамп угрожает «ввести людей» в Вашингтон

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэл Боузер уважать сотрудников Нацгвардии, которые находятся на его территории. В противном случае политик пообещал ввести «группу мужчин и женщин».
Глава государства назвал градоначальника некомпетентной. Он сказал, что бюджет города полностью вышел из-под контроля и руководитель населённого пункта постоянно обращается в администрацию президента «за подачками».
Теперь [она] сражается с Национальной гвардией, которая спасла её от большого позора в последние несколько ночей. Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, тогда мы приведём другую группу мужчин и женщин, — написал он в Twitter.
The incompetent Mayor of Washington, D.C., @MayorBowser, whoâs budget is totally out of control and is constantly coming back to us for âhandoutsâ, is now fighting with the National Guard, who saved her from great embarrassment...
Как писал NEWS.ru, протесты в США продолжаются, однако присутствие полиции и Национальной гвардии на улицах отчасти помогло побороть погромы и мародёрство. При этом разношёрстные подразделения, стянутые на американские улицы, поставили граждан в тупик. Некоторые правоохранители были без опознавательных знаков и отказались говорить журналистам, к какому ведомству они относятся, навеяв им ассоциации с «авторитарными режимами».