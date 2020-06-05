Трамп угрожает «ввести людей» в Вашингтон

https://static.news.ru/photo/d0dd308a-a762-11ea-8777-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэл Боузер уважать сотрудников Нацгвардии, которые находятся на его территории. В противном случае политик пообещал ввести «группу мужчин и женщин».

Глава государства назвал градоначальника некомпетентной. Он сказал, что бюджет города полностью вышел из-под контроля и руководитель населённого пункта постоянно обращается в администрацию президента «за подачками».

Теперь [она] сражается с Национальной гвардией, которая спасла её от большого позора в последние несколько ночей. Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, тогда мы приведём другую группу мужчин и женщин, — написал он в Twitter.

The incompetent Mayor of Washington, D.C., @MayorBowser , whoâs budget is totally out of control and is constantly coming back to us for âhandoutsâ, is now fighting with the National Guard, who saved her from great embarrassment... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

Как писал NEWS.ru, протесты в США продолжаются, однако присутствие полиции и Национальной гвардии на улицах отчасти помогло побороть погромы и мародёрство. При этом разношёрстные подразделения, стянутые на американские улицы, поставили граждан в тупик. Некоторые правоохранители были без опознавательных знаков и отказались говорить журналистам, к какому ведомству они относятся, навеяв им ассоциации с «авторитарными режимами».