Трамп: США получили информацию о распространении COVID-19 из лаборатории

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть данные, указывающие на то, что новый коронавирус действительно мог распространиться по миру из лаборатории в Ухани.
По словам хозяина Белого дома, пока он не может поделиться конкретной информацией, так как она засекречена и добавил, что версия об искусственном происхождении вируса не является единственной,
У нас будут ответы сравнительно скоро, — заверил Трамп журналистов.
Как писал NEWS.ru ранее, власти США начали разработку плана действий по привлечению к ответственности за пандемию КНР. Вашингтон намерен добиться компенсации ущерба.
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