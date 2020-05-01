Трамп: США получили информацию о распространении COVID-19 из лаборатории

https://static.news.ru/photo/280767fc-8b36-11ea-9902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть данные, указывающие на то, что новый коронавирус действительно мог распространиться по миру из лаборатории в Ухани.

По словам хозяина Белого дома, пока он не может поделиться конкретной информацией, так как она засекречена и добавил, что версия об искусственном происхождении вируса не является единственной, передаёт «Интерфакс».

У нас будут ответы сравнительно скоро, — заверил Трамп журналистов.

Как писал NEWS.ru ранее, власти США начали разработку плана действий по привлечению к ответственности за пандемию КНР. Вашингтон намерен добиться компенсации ущерба.