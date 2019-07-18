Вашингтон не изучает возможность введения санкций против Турции, заявил президент США Дональд Трамп. Речь идёт об ограничениях, связанных с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Соответствующее заявление политик сделал на брифинге в Белом доме, передаёт
Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын оценил решение Вашингтона исключить Анкару из программы по производству истребителей F-35. По его словам, действия американской администрации мешают здоровому развитию американо-турецких отношений.