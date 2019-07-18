https://static.news.ru/photo/fb7ed0ae-a985-11e9-a866-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон не изучает возможность введения санкций против Турции, заявил президент США Дональд Трамп. Речь идёт об ограничениях, связанных с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Соответствующее заявление политик сделал на брифинге в Белом доме, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын оценил решение Вашингтона исключить Анкару из программы по производству истребителей F-35. По его словам, действия американской администрации мешают здоровому развитию американо-турецких отношений.