https://static.news.ru/photo/948f4d58-e62d-11e9-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа» не справляются со своей работой, поэтому американские власти намерены создание новое СМИ для вещания за рубеж. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, новое СМИ должно стать альтернативой новостной телекомпании CNN, которая его не жалует. Трамп также констатировал, что телекомпания имеет большой авторитет за рубежом.

Это ужасно для нашей страны. Нам придётся запустить свою собственную телесеть и транслировать по ней настоящие новости, потому что они (CNN, — News.ru) по-настоящему вредны для нашей страны, — цитирует Трампа ТАСС .

По мнению американского лидера, создав глобальную телесеть, Вашингтон обретёт «настоящий, а не лживый голос за рубежом».

«Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа» финансируются из госбюджета США, работают на английском и иностранных языках, включая русский. По закону они не имеют право вести вещание на территории Соединённых Штатов, хотя публикации на сайте находятся в открытом доступе.

Ранее Трамп заявил, что больше всего хочет свободы для американской прессы, Однако, по его мнению, нынешние СМИ политизированы и пытаются навредить людям, сообщал News.ru.