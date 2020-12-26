Трамп считает, что карантин для борьбы с COVID-19 хуже самого вируса

https://static.news.ru/photo/6597d3da-47b6-11eb-97b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Карантинные меры и ограничения, введённые в некоторых американских штатах, хуже самого коронавируса. Так считает пока ещё хозяин Белого дома Дональд Трамп.

По его мнению, карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей.

Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались на карантин и хорошо справляются, — написал Трамп в Twitter.

The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people - Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

В Калифорнии власти приостановили отмену ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Предприятия и школы останутся закрытыми, а жителям запрещено покидать свои дома без особой необходимости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев заражения выявлено в США — 18 771 885, в этой стране жертвами болезни стали 330 345. В настоящее время COVID-19 подхватили 80 027 056 человек, за всё время пандемии умерли 1 753 313 человек, излечились 45 154 454, говорится на официальном сайте заведения, сообщал NEWS.ru.