Коронавирусом в мире заразились более 80 млн человек

https://static.news.ru/photo/0469e2a2-47a1-11eb-a31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 80 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В настоящее время COVID-19 подхватили 80 027 056 человек, за всё время пандемии умерли 1 753 313 человек, излечились 45 154 454, говорится на официальном сайте заведения.

Больше всего случаев заражения выявлено в США — 18 771 885, в этой стране жертвами болезни стали 330 345. На втором месте находится Индия — 10 169 118 случаев инфицирования и 147 343 случая смерти. Третье место занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 7 448 560 человек, скончались 190 488.

Россия находится на четвёртом месте рейтинга. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 3 021 964 случаях заражения, за всё время пандемии выздоровели 2 426 439 человек, скончались 54 226.

Как писал NEWS.ru, первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были обнаружены в Антарктиде. Речь идёт о научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Всего были инфицированы 36 человек, 26 из которых являются военнослужащими. Таким образом, коронавирусной инфекцией заразился весь личный состав чилийских военных, находящийся на базе, а Антарктида перестала быть единственным континентом, которого не коснулась пандемия COVID-19.