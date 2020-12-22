Первые случаи COVID-19 выявлены в Антарктиде

https://static.news.ru/photo/d7c4399c-4434-11eb-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Instituto Antártico Chileno/facebook.com

На чилийской научной станции в Антарктике у 36 человек диагностирован коронавирус. Таким образом, Антарктида перестала быть единственным континентом, которого не коснулась пандемия COVID-19.

По данным газеты Tercera, речь идёт об антарктической научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. При этом 26 из 36 инфицированных являются военнослужащими. Таким образом, коронавирусом заразился весь личный состав чилийских военных, находящихся на базе.

Остальные десять заболевших являются сотрудниками компании-подрядчика, проводившей плановые работы на антарктической базе. Всех заразившихся эвакуировали медицинским научным персоналом после проявления симптомов. Помещения после их эвакуации были продезинфицированы.

С 27 ноября по 10 декабря станцию посещало судно Sargento Aldea. Спустя неделю после отхода с базы на судне был объявлен карантин — среди 208 членов экипажа у троих выявили коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за минувшие сутки в российской столице коронавирус диагностирован ещё у 7237 человек. Таким образом, Москва вновь стала лидером среди субъектов РФ по числу выявленных случаев COVID-19.