Первые случаи COVID-19 выявлены в Антарктиде

На чилийской научной станции в Антарктике у 36 человек диагностирован коронавирус. Таким образом, Антарктида перестала быть единственным континентом, которого не коснулась пандемия COVID-19.
По данным газеты Tercera, речь
Остальные десять заболевших являются сотрудниками компании-подрядчика, проводившей плановые работы на антарктической базе. Всех заразившихся эвакуировали медицинским научным персоналом после проявления симптомов. Помещения после их эвакуации были продезинфицированы.
С 27 ноября по 10 декабря станцию посещало судно Sargento Aldea. Спустя неделю после отхода с базы на судне был объявлен карантин — среди 208 членов экипажа у троих выявили коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за минувшие сутки в российской столице коронавирус диагностирован ещё у 7237 человек. Таким образом, Москва вновь стала лидером среди субъектов РФ по числу выявленных случаев COVID-19.