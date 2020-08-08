Трамп сбежал с пресс-конференции после неудобного вопроса журналистки

https://static.news.ru/photo/2c854b28-da5a-11ea-9ca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп прекратил пресс-конференцию после неудобного вопроса журналистки CBS News Паулы Рид.

Почему вы повторяете, что именно вы запустили «Выбор ветеранов»? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр, — спросила журналистка у американского президента.

Трамп не стал отвечать и попытался передать слово другому журналисту. Рид перебила президента и вновь задала свой вопрос. После этого Трамп поблагодарил присутствующих и закончил пресс-конференцию.

Политик выступал в Нью-Джерси. Он заявил, что проект «Выбор ветеранов» является заслугой его администрации. После этого журналистка попыталась уличить его во лжи.

Программа «Закон ветеранов» даёт право участникам боевых действий получать медпомощь не только в государственных учреждениях. Соответствующий закон в 2014 году подписал Барак Обама, который в то время занимал пост президента. Трамп стал лидером США в 2016 году.

NEWS.ru писал, что в июне 2018 года глава Белого дома обозвал американских журналистов дураками. Он заявил, что NBC и CNN распространяют фейковые новости. В марте этого года политик призвал журналистов во всём мире не делать сенсации из новостей про коронавирус.