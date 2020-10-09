Трамп: Россия и Китай мечтают об американском вооружении

Соединённые Штаты имеют вооружение, о котором Россия и Китай только мечтают, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Вооружённые силы США являются самыми мощными в мире.
Такое заявление политик
У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас, — подчеркнул глава государства.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство национальной безопасности США включило Россию в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Кандидат политических наук Анна Арямова и американист Александр Домрин связали это решение с внутриполитической борьбой в стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен