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Трамп: Россия и Китай мечтают об американском вооружении

20:41, 09 октября 2020
Фото: US Navy/Global Look Press

Соединённые Штаты имеют вооружение, о котором Россия и Китай только мечтают, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Вооружённые силы США являются самыми мощными в мире.

Такое заявление политик сделал в эфире The Rush Limbaugh Show.

У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас, — подчеркнул глава государства.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство национальной безопасности США включило Россию в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Кандидат политических наук Анна Арямова и американист Александр Домрин связали это решение с внутриполитической борьбой в стране.

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