Трамп: Россия и Китай мечтают об американском вооружении

Такое заявление политик сделал в эфире The Rush Limbaugh Show.

У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас, — подчеркнул глава государства.