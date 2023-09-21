Трамп раздал посетителям бара пиццу и расписался на груди девушки

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп угостил своих сторонников пиццей в одном из пабов штата Айова, сообщает Fox News. На опубликованных кадрах видно, как политик раздает коробки с пиццей многочисленным гостям паба, снимающим происходящее на телефоны. Некоторые из них надели красные кепки, отражающие их принадлежность к сторонникам Республиканской партии США.

Трамп раздавал бесплатную пиццу в рамках своей предвыборной кампании. Передавая угощение, он обращался к каждому их своих сторонников словами «мужик» или «красотка», что не смутило никого из присутствовавших в пабе.

После раздачи пиццы он также оставил автографы на футболках своих сторонников. После этого Трамп пристроился к фотосессии одной из девушек. Она заметила интерес политика к ней и попросила расписаться у нее на белой майке в области груди и на руке, что тот и сделал.

Трамп ранее назвал действующее правительство США «тиранами-фашистами» и призвал спасти страну от них. Бывший глава государства подчеркнул, что граждане могут определить будущее США, проголосовав на грядущих выборах. Он посоветовал им воздержаться от голосования за «продажного» президента Джо Байдена и назвал его администрацию самой коррумпированной за всю историю государства. Трамп также отметил, что он готов спасти «скатывающиеся в ад» Соединенные Штаты, если он победит на выборах в 2024 году.