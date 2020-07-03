Трамп рассказал о признаках «левацкой революции» в США

https://static.news.ru/photo/6563f15a-bdeb-11ea-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Auth/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп раскритиковал крайне левое протестное движение в стране и попытки переписать историю США. Выступление состоялось 4 июля — в День независимости США. Политик специально приехал к горе Рашмор (штат Южная Дакота, Средний Запад США). Именно здесь высечен барельеф с изображениями выдающихся лидеров государства — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

По мнению главы государства, осквернение и разрушение митингующими памятников, популяризация культуры отрицания, а также идеи движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter) — симптомы «левацкой революции», угрожающей подрывом принципов «американской революции» и разрушением жизненных основ американского общества, передаёт телеканал Fox News.

Наш народ является свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев, — заявил Трамп.

Президент добавил — толпы озлобленных людей собираются низвергнуть памятники основателем США, изуродовать «священные мемориалы» и обрушить волны насилия на города.

Но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди, — считает лидер.

Говоря о мемориале на горе Рашмор, Трамп заявил, что барельеф никогда не осквернят, а «герои никогда не потеряют лица», имея ввиду изображения выдающихся руководителей страны.

Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. И гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе, — резюмировал глава государства.

Президент отметил, что подпишет постановление о создании в США парка национальных героев, посвящённого величайшим американцам в истории.

На фоне массовых протестов после гибели 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе (США) в стране убрали целый ряд статуй, в том числе памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времён Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протестующие против расизма в штате Висконсин выбросили в озеро статую полковника Ганса Кристиана Хэга. Он выступал против рабства и воевал в Гражданской войне на стороне северян против конфедератов. Также демонстранты избили сенатора Тима Капентера, который фотографировал происходящее.

Кроме того, на фоне антирасистских протестов губернатор Миссисипи Тейт Ривз вынужден был подписать закон о замене флага штата. Причиной стало наличие на нём символики Конфедерации, объединения южных штатов страны, поддерживавших рабство во времена Гражданской войны в XIX веке.