Президент США Дональд Трамп заявил, что молоко помогает ему поддерживать ясность ума. Во время пресс-конференции он отметил, что его отличные результаты когнитивных тестов поражают врачей, передает РИА Новости.

Я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко, — сказал Трамп.

Ранее завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров выразил мнение, что Трампа ждет критическая дата уже в этом году. По его словам, речь идет о 4 июля. В этот день отмечается 250-летие Декларации независимости США. Эксперт констатировал, что «проблема» Венесуэлы уже решена. При этом, как считает Сидоров, Гренландия — это лишь вопрос времени.

До этого во время визита Трампа на завод Ford один из рабочих обозвал его «защитником педофилов». Позорное обвинение спровоцировало мгновенную и эмоциональную реакцию американского лидера. Президент ответил на оскорбление грубой бранью и оскорбительным жестом, показав средний палец.