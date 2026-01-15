Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 09:50

Трамп раскрыл секрет ясности ума

Трамп заявил, что молоко помогает ему поддерживать ясность ума

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что молоко помогает ему поддерживать ясность ума. Во время пресс-конференции он отметил, что его отличные результаты когнитивных тестов поражают врачей, передает РИА Новости.

Я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко, — сказал Трамп.

Ранее завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров выразил мнение, что Трампа ждет критическая дата уже в этом году. По его словам, речь идет о 4 июля. В этот день отмечается 250-летие Декларации независимости США. Эксперт констатировал, что «проблема» Венесуэлы уже решена. При этом, как считает Сидоров, Гренландия — это лишь вопрос времени.

До этого во время визита Трампа на завод Ford один из рабочих обозвал его «защитником педофилов». Позорное обвинение спровоцировало мгновенную и эмоциональную реакцию американского лидера. Президент ответил на оскорбление грубой бранью и оскорбительным жестом, показав средний палец.

США
Дональд Трамп
молоко
секреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поверенная в делах Великобритании ответила на приглашение МИД России
Солистка «Миража» разнесла Долину за лакшери-отдых вместо передачи квартиры
В Финляндии оценили влияние антироссийских санкций на экономику страны
В России придумали, как повысить безопасность катания на тюбингах
Стало известно о внезапной смерти отца Тесака
В России посчитали санкции Запада благословением
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
ФСБ задержала перебежчика, передававшего Киеву координаты военных объектов
Новокузнецк спешно перестраивает помощь роженицам после трагедии в роддоме
«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках
Белый дом объявил о новых торговых пошлинах
Трамп раскрыл секрет ясности ума
Каллас предупредили о реальной угрозе отставки
Сошедший с крыши снег раздавил россиянина
Россияне установили рекорд по покупке минералки в новогодние каникулы
«Нужно найти евреев»: раскрыты новые детали погрома в Махачкале
В Кемеровской области проверят все роддома после гибели младенцев
Евросоюз принял важное решение по российской нефти
Взрыв газа уничтожил частный дом в Приморском крае
Средства ПВО сбили украинские ракеты «Нептун» в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.