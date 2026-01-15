Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 07:49

Названа критическая дата для Трампа в 2026 году

Политолог Сидоров назвал 4 июля 2026 года критической датой для Трампа

Дональд Трамп
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ждет критическая дата уже в этом году, такое мнение высказал завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его словам, речь идет о 4 июля. В этот день отмечается 250-летие Декларации независимости США.

Для Трампа есть критическая дата 4 июля 2026 года, это 250-летие декларации независимости. Вот тут прямая связь: «Мы тогда объявили независимость, а я сейчас сделал США вновь центром этого мира». Для Трампа это очень важный момент, — убежден Сидоров.

Он констатировал, что «проблема» Венесуэлы уже решена. При этом, как считает Сидоров, Гренландия — это лишь вопрос времени. Кроме того, в планах Трампа на 2027 год могут быть Китай, Россия и Украина. В частности, как полагает доцент, США могут усилить давление на страны.

Ранее появилась информация, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. Администрация Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение жителей датской автономии.

