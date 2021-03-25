Трамп раскритиковал политику Байдена по нелегальным мигрантам

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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за политику в отношении нелегальных мигрантов. Он назвал действия нынешнего главы Белого дома «бесчеловечными».

Байден на пресс-конференции оценил ситуация на американо-мексиканской границе. Он обвинил Трампа в том, что тот, начав строить знаменитую стену на границе, позволял мексиканским детям умирать с голоду. Бывший американский лидер ответил, что на деле всё происходило наоборот. Он заметил, что сейчас дети из Мексики, которые попадают на территорию США, вынуждены жить в грязи и нищете.

Самое главное, что мы делали — проводили политику «останься в Мексике». Это значит, что мы бы не позволили людям находиться в нашей стране до тех пор, пока их полностью не проверят — а большинство из них не проверяют, — и им бы пришлось вернуться в свою страну. Если бы дети приходили вместе с родителями... но в большинстве случаев они были одни. И мы бы заботились о них. Но то, что происходит сейчас, возмутительно. Необходимо достроить стену, — заявил Трамп в интервью Fox News.

По мнению Байдена, сейчас мексиканцы бегут в США, потому что считают действующего американского лидера мягче предшественника. Кроме того, президент подчеркнул, что прирост числа нелегальных мигрантов является сезонным и часто увеличивается в холодное время года.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты оценили первую пресс-конференцию американского президента Джо Байдена. Они назвали её «плохо отрепетированным и скучным спектаклем». Глава государства ответил всего на десять вопросов и буквально сбежал от представителей СМИ, неожиданно прервав беседу.