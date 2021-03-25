Журналисты назвали пресс-конференцию Байдена «скучным» спектаклем

https://static.news.ru/photo/0638d97e-8dee-11eb-ae87-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Журналисты оценили первую пресс-конференцию американского президента Джо Байдена. Они назвали её «плохо отрепетированным и скучным спектаклем».

Глава государства ответил всего на десять вопросов и буквально сбежал от представителей СМИ, неожиданно прервав беседу. Мало того, что состоялась первая пресс-конференция президента гораздо позже, чем у его предшественников. Так ещё и ни слова не сказал про отношения с Россией.

Видео пресс-конференции опубликовал канал C-SPAN. Горячее обсуждение ответов Байдена развернулось в соцсетях.

Байден говорил, в основном, о выборах 2024 года, в которых он собирается участвовать с Камалой Харрис. Его ответ на вопрос, подготовил ли президент предвыборную программу, как это делал Трамп, стал коронным по набору слов, что отметили в комментариях американцы.

Моему предшественнику это было необходимо... Моему предшественнику... О боже, как же я по нему скучаю! Нет, мой ответ — да. Я планирую переизбираться. Я надеюсь на это, — ответил Байден.

Что касается отношений CША и России, пользователи с грустью отметили, что, вероятно, этот вопрос оказался слишком сложным для пожилого президента. «Стыдно для Соединённых Штатов. Очень грустно», «Он читал это по своим записям?», «У Джо Байдена, по моим подсчетам, 6,5 стран, которые НЕ УВАЖАЮТ его .... 1) Мексика 2) Северная Корея 3) Китай 4) Россия 5) Сирия 6) Иран 6,5) Республиканская сторона США», «Ему все труднее и труднее вспоминать ложь демократа», «Как можно наблюдать за этим парнем в действии и быть уверенным, что он подходит для этой работы?», недоумевают в комментариях американцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Джо Байден поставил цель для кампании по вакцинации американцев от коронавируса. За 100 дней, которые он занимает свою должность, в общей сложности должны быть поставлены 200 млн доз вакцины.