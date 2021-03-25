Байден хочет поставить 200 млн вакцин за 100 дней своего президентства

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден поставил цель для кампании по вакцинации американцев от коронавируса. За 100 дней, которые он занимает свою должность, в общей сложности должны быть поставлены 200 млн доз вакцины.

Сегодня я ставлю вторую цель — к моим 100 дням президентства введём 200 миллионов доз, — заявил глава государства на своей первой пресс-конференции.

Он также выразил надежду, что к 100 дням его президентства в стране в той или иной форме откроются большинство школ, передаёт РИА Новости.

В Соединённых Штатах ведётся кампания по вакцинации населения вакцинами от компаний Phizer и Moderna.

Ранее NEWS.ru писал, что воздушные гавани Соединённых Штатов Америки фиксируют рекордный на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пассажиропоток.

В 2020-м из-за COVID-19 спрос на авиаперелёты в США рухнул на 60%. В последние недели после начала массовой вакцинации он отыграл позиции. По данным Университета Джонса Хопкинса, собирающего информацию о COVID-19 от федеральных и местных властей, в США с начала распространения инфекции выявили свыше 29,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. граждан скончались. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.