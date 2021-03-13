Аэропорты США фиксируют рекордный на фоне пандемии пассажиропоток

https://static.news.ru/photo/5146333a-841b-11eb-a8e9-96000091f725_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Воздушные гавани Соединённых Штатов Америки фиксируют рекордный на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пассажиропоток. Показатель зафиксировали 12 марта, передаёт Управление транспортной безопасности США.

По данным ведомства, 12 марта досмотр в транспортных узлах прошли 1,357 млн человек, что является максимумом с 15 марта 2020-го. Но это всё равно на 38% меньше уровня до вспышки недуга, говорится в сообщении службы.

В 2020-м из-за COVID-19 спрос на авиаперелёты в США рухнул на 60%. В последние недели после начала массовой вакцинации он отыграл позиции. По данным Университета Джонса Хопкинса, собирающего информацию о COVID-19 от федеральных и местных властей, в США с начала распространения инфекции выявили свыше 29,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. граждан скончались. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Свыше 100 млн американцев получили минимум один компонент вакцины против нового коронавируса, рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Из них полностью привились от COVID-19 более 35 млн человек (10,5% населения). Всего в Штаты привезли более 133 млн доз. Большая часть пациентов — люди старше 65 лет, из которых 33 млн получили первую дозу, более 17 млн — обе.

Масштабная прививочная кампания началась в США в конце декабря 2020-го. В конце января лидер страны Джо Байден признал дефицит препаратов для граждан, однако дал слово привить 100 млн соотечественников в первые 100 дней своего президентства и всё население страны (328 млн) — к концу лета. 26 февраля он заявил, что вакцинация идёт в стране с опережением сроков.

Накануне Байден подписал утверждённый конгрессом пакет мер по стимулированию пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики на $1,9 трлн. Получившая одобрение законодателей и главы государства инициатива основывается на предложенной командой Байдена программе по преодолению экономических последствий пандемии, писал NEWS.ru.