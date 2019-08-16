https://static.news.ru/photo/6e3edc0c-c050-11e9-9f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Американского лидера встревожило падение биржевых индексов.

Информацию об этом передаёт CNBC со ссылкой на анонимные источники. Содержание переговоров не разглашается.

Ранее News.ru писал, что нестабильная ситуация на мировых рынках капитала способствует формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах. Курс евро впервые с начала апреля 2019 года смог превысить 74 рубля, показав по отношению к предыдущим торгам рост на 44,5 копейки.