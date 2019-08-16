Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Американского лидера встревожило падение биржевых индексов.
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Ранее News.ru писал, что нестабильная ситуация на мировых рынках капитала способствует формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах. Курс евро впервые с начала апреля 2019 года смог превысить 74 рубля, показав по отношению к предыдущим торгам рост на 44,5 копейки.