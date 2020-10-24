Трамп прокомментировал ошибку Байдена, спутавшего его с Бушем

https://static.news.ru/photo/f66cb362-1791-11eb-a240-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

Президент США Дональд Трамп оценил инцидент, когда его оппонент на грядущих выборах, кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден спутал его в прямом эфире с экс-главой страны Джорджем Бушем.

Это произошло 25 октября в эфире передачи «Я проголосую» — кандидат от демократов назвал действующего американского лидера Джорджем.

Трамп отреагировал на это в своём Twitter. Он указал, что Байден не мог вспомнить его имя и ведущему передачи даже пришлось подсказывать ему.

Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это! — написал президент.

Joe Biden called me George yesterday. Couldnât remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что публикация переписки его сына Хантера является частью российской кампании по дезинформации. По его словам, он читал доклады разведки для президента США, в которых указывалось, что Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, получает дезинформацию от русских.