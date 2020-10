Трамп прокомментировал ошибку Байдена, спутавшего его с Бушем

Это произошло 25 октября в эфире передачи «Я проголосую» — кандидат от демократов назвал действующего американского лидера Джорджем.

Трамп отреагировал на это в своём Twitter. Он указал, что Байден не мог вспомнить его имя и ведущему передачи даже пришлось подсказывать ему.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!