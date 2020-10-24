Байден связал публикацию переписки его сына с Россией

https://static.news.ru/photo/c5d55a3c-1756-11eb-bff0-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что публикация переписки его сына Хантера является частью российской кампании по дезинформации. По его словам, он читал доклады разведки для президента США, в которых указывалось, что Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, получает дезинформацию от русских.

И мы также знаем, что Путин очень старается распространять дезинформацию о Джо Байдене. И поэтому, когда вы объединяете вместе Россию, Джулиани, президента, — это именно то, что есть. Это клеветническая кампания, — сказал Байден в беседе с телеканалом CBS.

Газета New York Post сделала несколько публикаций, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена. В ней топ-менеджер украинской компании Burisma Вадим Пожарский благодарил Хантера за организацию встречи с его отцом, который в тот момент занимал пост вице-президента США.

Ранее вице-президент страны Майк Пенс заявил, что Джо Байдену необходимо выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал ли он выгоду из бизнес-интересов его сына Хантера за рубежом. По его словам, американцы имеют право знать, чем занимались политик и его семья. Джо Байден должен выступить и объясниться по поводу того, что происходило, когда он руководил действиями США на Украине, писал NEWS.ru.