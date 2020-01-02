https://static.news.ru/photo/5cb64fb6-2d37-11ea-a7fa-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.

Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги? Почему только Соединенные Штаты? — цитирует украинское отделение радиостанции «Голос Америки» высказывание Трампа.

Американский лидер добавил, что оказывать материальную поддержку Киеву должны и страны НАТО. По его словам, участникам альянса следует «больше давать Украине».

Трамп также посетовал на уровень на Украине. По его словам, именно по этой причине пост главы государства занял Владимир Зеленский. Его хозяин Белого дома назвал «очень хорошим человеком и очень славным президентом», передаёт телеканал « 360 ».

Ранее NEWS.ru писал, что после телефонного разговора Трампа с Зеленским Вашингтон приостановил оказание военной помощи Украине. Поводом для того послужила просьба американского лидера провести расследование в отношении своего потенциального соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. Конгрессмены сочли, что президент злоупотребил своей властью.