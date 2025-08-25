Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала

Телеканалы ABC и NBC должны быть лишены лицензий, если они не будут выплачивать крупные суммы за права на вещание, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, они являются самыми предвзятыми СМИ в мире.

Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всем мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей? Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много, — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин устал от конфликта с Украиной. Он предположил, что, возможно, Путин не планирует заключать сделку с Киевом, и эта информация станет известна в ближайшие недели. Также Трамп отметил, что Украина не станет членом НАТО.

До этого американский лидер призвал к прекращению боевых действий на Украине и урегулированию конфликта путем переговоров. Он подчеркнул, что только мир может обеспечить суверенитет и достоинство страны.