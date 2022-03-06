Трамп предложил бомбить РФ истребителями США под флагами Китая

Бомбить Россию с американских истребителей F-22, но при этом закрепить на них флаги Китая, чтобы Вашингтон мог во всём обвинить Пекин и в дальнейшем наблюдать за конфликтом двух сторон, предложил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Washington Post.

Тогда мы скажем: «Китай это сделал, а мы этого не делали, это всё Китай». И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть, — пошутил Трамп на мероприятии для спонсоров Республиканской партии.

Это высказывание было встречено окружающими со смехом.

Трамп также подверг критике действующего президента США Джо Байдена за то, что Штаты не хотят атаковать Россию в ситуации вокруг Украины.

Он также сказал, что российский президент Путин в большей степени готов к ядерной войне и третьей мировой войне, поскольку во главе США находится Байден. По словам бывшего президента, во времена его правления американские военные якобы вступали в стычки с российскими вооружёнными силами и «побеждали». Что это были за стычки и победы, не уточняется.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории сопредельного государства.

В ответ на это Запад объявил о новом витке санкций в отношении РФ.