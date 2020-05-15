Трамп предлагал Помпео баллотироваться на пост сенатора

Президент США Дональд Трамп предлагал государственному секретарю Майклу Помпео баллотироваться на пост сенатора от штата Канзас, но тот отказался.
Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Washington Post.
Как пишет WP, это произошло две недели назад. Трамп убеждал Помпео, что тот сможет уверенно победить на выборах и сохранить за республиканцами место в Сенате Конгресса США.
В статье отмечается, что такое предложение от американского лидера может быть вызвано беспокойством среди республиканцев из-за их страха потерять контроль над верхней палатой Конгресса.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший республиканец Джастин Амаш объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Либертарианской партии. Хотя выдвиженцы от третьих партий обычно не побеждают на американских президентских выборах, в истории есть случаи, когда им удавалось набрать существенное число голосов и повлиять тем самым на исход гонки.
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