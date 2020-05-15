Трамп предлагал Помпео баллотироваться на пост сенатора

https://static.news.ru/photo/e41e610c-96b7-11ea-9b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предлагал государственному секретарю Майклу Помпео баллотироваться на пост сенатора от штата Канзас, но тот отказался.

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Washington Post.

Как пишет WP, это произошло две недели назад. Трамп убеждал Помпео, что тот сможет уверенно победить на выборах и сохранить за республиканцами место в Сенате Конгресса США.

В статье отмечается, что такое предложение от американского лидера может быть вызвано беспокойством среди республиканцев из-за их страха потерять контроль над верхней палатой Конгресса.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший республиканец Джастин Амаш объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Либертарианской партии. Хотя выдвиженцы от третьих партий обычно не побеждают на американских президентских выборах, в истории есть случаи, когда им удавалось набрать существенное число голосов и повлиять тем самым на исход гонки.